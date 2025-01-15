Штат дворников в Петербурге увеличили на две тысячи человек

Глава жилищного комитета Денис Удод заявил, что штат дворников, убирающих внутридовомые территории, увеличен на 2 тыс. человек. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Рабочих стараются стимулировать достойными условиями оплаты труда.

По словам господина Удода, с 1 января зарплата работников коммунальных служб, занятых на уборке, увеличилась на 15%. Летом он обещал поднять зарплаты еще на 15%.

На текущий момент укомплектованность штата механизаторов оценивают в 92%. Для рабочих стараются создать комфортные условия труда, чтобы у них было место, где поесть, погреться и переодеться.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что дорожники убрали в Ленобласти около 700 упавших во время снегопада деревьев.

Андрей Маркелов