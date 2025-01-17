Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Плохая девочка" голландки Халины Рейн, когда-то снимавшейся у титана эротического жанра Пола Верхувена, не обошлась как минимум без влияния фильма Кубрика. Снова Нью-Йорк перед Рождеством, снова благополучная богатая пара, утратившая способность честной коммуникации, снова Николь Кидман в роли фрустрированной жены, снова супружеские разочарования, ищущие выхода на стороне. Правда, это картина эпохи после #MeToo, поэтому на первом плане здесь не мужчина с его желаниями, а женщина, причем, как полагается, сильная и независимая — пускай только на первый взгляд».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муть и жена».