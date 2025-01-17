Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 18–19 января

16 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых эротический триллер Халины Рейн «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли и мелодрама Евгении Тирдатовой «Четыре четверти». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

Предыдущий слайд
Плохая девочка
Четыре четверти
Шаман
Аларум
Комендантский час
Пранкеры
Охота на воров 2: Пантера
Притворись моей невестой
Мегалополис
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
Следующий слайд
Плохая девочка (Babygirl, 2024)

Плохая девочка

  • Режиссер: Халина Рейн
  • В ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор, Вон Райлли
  • Жанр: триллер, драма / Нидерланды, США / 114 мин.
  • Слоган: «Поддайся своим желаниям»
  • В прокате: с 16 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «"Плохая девочка" голландки Халины Рейн, когда-то снимавшейся у титана эротического жанра Пола Верхувена, не обошлась как минимум без влияния фильма Кубрика. Снова Нью-Йорк перед Рождеством, снова благополучная богатая пара, утратившая способность честной коммуникации, снова Николь Кидман в роли фрустрированной жены, снова супружеские разочарования, ищущие выхода на стороне. Правда, это картина эпохи после #MeToo, поэтому на первом плане здесь не мужчина с его желаниями, а женщина, причем, как полагается, сильная и независимая — пускай только на первый взгляд».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муть и жена».

Четыре четверти (2024)

Четыре четверти

  • Режиссер: Евгения Тирдатова
  • В ролях: Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина
  • Жанр: мелодрама, драма / Россия / 114 мин.
  • Слоган: «Взрослая хроника школьной любви»
  • В прокате: с 16 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Если ниша фильмов для детей в отечественном кинематографе, можно сказать, переполнена — поток киносказок пока не показывает никаких признаков оскудения,— то следующая по возрасту демографическая ступень пока осваивается не так активно. Нет, фильмы о подростках (и теоретически для них) выходят в прокат достаточно регулярно, но, как правило, остаются не особо замеченными — в первую очередь своей предполагаемой целевой аудиторией. Изменить эту ситуацию уже который год пытаются, например, организаторы Московского кинофестиваля: в 2023 и 2024 годах они даже посвятили историям взросления отдельные внеконкурсные программы. Вот и премьера "Четырех четвертей" тоже состоялась в рамках прошлогоднего ММКФ».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Печальная школа».

Шаман (2024)

Шаман

  • Режиссер: Михаил Мерзликин
  • В ролях: Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Янина Мелехова
  • Жанр: ужасы / Россия / 100 мин.
  • Слоган: «Причина твоего несчастья — ты сам»
  • В прокате: с 16 января

Кинопрокатчик «Центр кино»: «Старик-Шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания, порой глупые, ничтожные, причиняющие зло другим. Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях из-за их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — и алчущим славы, денег, власти, чужих мужей, и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения — смерть».

Аларум (Alarum, 2025)

Аларум

  • Режиссер: Майкл Полиш
  • В ролях: Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Сильвестр Сталлоне, Майк Колтер, Бо Боммарито, Джон Е. Браунли
  • Жанр: боевик, триллер / США / 95 мин.
  • В прокате: с 16 января

Кинопрокатчик «Парадиз»: «Два бывших секретных агента Джо и Лара, решивших уйти из ЦРУ, оказываются на острове, где проводят романтический отпуск. Они становятся свидетелями авиакатастрофы, на обломках которой обнаруживают флешку с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара моментально становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента — Честера».

Комендантский час (Emergency, 2025)

Комендантский час

  • Режиссер: Кангана Ранаут
  • В ролях: Анупам Кхер, Кангана Ранаут, Маниша Коирала, Махима Чаудхари, Милинд Соман, Бхумика Чавла
  • Жанр: драма, биография / Индия / 146 мин.
  • В прокате: с 16 января

Кинопрокатчик Indian Films: «Фильм основан на реальных событиях. Это захватывающая история одного из самых смертоносных авиаударов между Индией и Пакистаном. Дань храбрости, самопожертвованию и несгибаемому мужеству».

Пранкеры (The Prank, 2022)

Пранкеры

  • Режиссер: Морин Бхаруча
  • В ролях: Рита Морено, Рамона Янг, Кит Дэвид, Кейт Флэннери, Мередит Сэленджер, Джонатан Киммел
  • Жанр: триллер, комедия / США / 95 мин.
  • В прокате: с 16 января

Кинопрокатчик «МВК»: «Миссис Уиллер из тех учителей, кого боятся и уважают одновременно. Но больше боятся. Решив проучить ее, двое школьников пускают в Сети безумный слух: учительница — маньяк, и она замешана в исчезновении ученика. Но вскоре пранк выходит из-под контроля, и вся школа погружается в хаос. Смогут ли ребята закончить эту игру прежде, чем произойдет реальная трагедия?»

Охота на воров 2: Пантера (Den of Thieves 2: Pantera, 2025)

Охота на воров 2: Пантера

  • Режиссер: Кристиан Гьюдгэст
  • В ролях: Джерард Батлер, О’Ши Джексон мл., Эвин Ахмад, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Стефани Кулон
  • Жанр: боевик, триллер / США, Канада, Испания / 144 мин.
  • Слоган: «Вот коп и стал гангстером»
  • В прокате: с 9 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая "Охота на воров", вышедшая на экраны в 2018 году, не вызвала большого энтузиазма у зрителей и критиков: в мировом прокате фильм собрал $80 млн при бюджете $30 млн, то есть едва вышел в ноль, а его художественная «свежесть» на критическом агрегаторе Rotten Tomatoes оценивается в 41%. Режиссер-дебютант Кристиан Гьюдгэст, поставивший картину по собственному сценарию, слишком явно подражал культовой "Схватке" Майкла Манна (1995), поместив в центр истории противостояние двух суровых мачо — полицейского и вора, к тому же утопил действие в бесконечных разговорах, мелких подробностях готовящегося ограбления и убийственном для жанрового фильма хронометраже в 2 часа 20 минут. И только финальный твист намекал на то, что начинающий автор имеет за душой что-то свое».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Инструкция для начинающих грабителей».

Притворись моей невестой (L'heureuse &eacute;lue, 2024)

Притворись моей невестой

  • Режиссер: Франк Беллок
  • В ролях: Камилль Лелуш, Лионель Эрдоган, Мишель Ларок, Жерар Дармон, Клоэ Астор, Франк Беллок
  • Жанр: мелодрама, комедия / Франция / 91 мин.
  • В прокате: с 9 января

Кинокритик Михаил Трофименков: «Редкий по нашим временам фильм, на санацию которого хочется вызвать политкорректную пожарную команду, которая бы объяснила авторам, что смеяться можно над чем и над кем угодно, только если владеешь искусством смешить. А искусство это, кажется, утеряно французами навсегда».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Смех через топку».

Мегалополис (Megalopolis, 2024)

Мегалополис

  • Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
  • В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа Лабаф, Джон Войт
  • Жанр: драма, фэнтези / США / 138 мин.
  • Слоган: «Сотвори свое будущее»
  • В прокате: с 2 января

Кинокритик Андрей Плахов: «Избрав жанр "послания к человечеству", Коппола ни в чем себе не отказывает: он вперемешку насыщает картину цитатами из древнеримских классиков, грубой эротикой и сентиментальными нравоучениями, что может взбесить даже самых терпеливых зрителей… Совсем не исключено, что спустя годы картина будет признана культовой».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Осень мегаломана».

Волшебник Изумрудного города. Дорога из жёлтого кирпича (2024)

Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича

  • Режиссер: Игорь Волошин
  • В ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева
  • Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Россия / 103 мин.
  • В прокате: с 1 января

Кинокритик Юлия Шагельман: «Увы, актеры-люди, включая юную дебютантку Екатерину Червову, играющую Элли (по сценарию девочка русская, но имя ей оставили книжное), Дмитрия Чеботарева, строящего страшные рожи в роли Урфина Джюса, и Юрия Колокольникова, невыносимо страдавшего на съемках в костюме Железного Дровосека, далеко не так органичны. Да и сценарий, вроде бы следующий первоисточнику, но при этом совершенно невнятный, им никак не помогает».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Связка сказок».

Предыдущий слайд
Следующий слайд

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...