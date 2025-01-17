Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 18–19 января
16 января в прокат вышел ряд фильмов, среди которых эротический триллер Халины Рейн «Плохая девочка» с Николь Кидман в главной роли и мелодрама Евгении Тирдатовой «Четыре четверти». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Плохая девочка
- Режиссер: Халина Рейн
- В ролях: Николь Кидман, Харрис Дикинсон, Антонио Бандерас, Софи Уайлд, Эстер Макгрегор, Вон Райлли
- Жанр: триллер, драма / Нидерланды, США / 114 мин.
- Слоган: «Поддайся своим желаниям»
- В прокате: с 16 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Плохая девочка" голландки Халины Рейн, когда-то снимавшейся у титана эротического жанра Пола Верхувена, не обошлась как минимум без влияния фильма Кубрика. Снова Нью-Йорк перед Рождеством, снова благополучная богатая пара, утратившая способность честной коммуникации, снова Николь Кидман в роли фрустрированной жены, снова супружеские разочарования, ищущие выхода на стороне. Правда, это картина эпохи после #MeToo, поэтому на первом плане здесь не мужчина с его желаниями, а женщина, причем, как полагается, сильная и независимая — пускай только на первый взгляд».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Муть и жена».
Четыре четверти
- Режиссер: Евгения Тирдатова
- В ролях: Анастасия Ермошина, Петр Безменов, Надежда Михалкова, Андрей Ильин, Ирина Пегова, Любовь Толкалина
- Жанр: мелодрама, драма / Россия / 114 мин.
- Слоган: «Взрослая хроника школьной любви»
- В прокате: с 16 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Если ниша фильмов для детей в отечественном кинематографе, можно сказать, переполнена — поток киносказок пока не показывает никаких признаков оскудения,— то следующая по возрасту демографическая ступень пока осваивается не так активно. Нет, фильмы о подростках (и теоретически для них) выходят в прокат достаточно регулярно, но, как правило, остаются не особо замеченными — в первую очередь своей предполагаемой целевой аудиторией. Изменить эту ситуацию уже который год пытаются, например, организаторы Московского кинофестиваля: в 2023 и 2024 годах они даже посвятили историям взросления отдельные внеконкурсные программы. Вот и премьера "Четырех четвертей" тоже состоялась в рамках прошлогоднего ММКФ».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Печальная школа».
Шаман
- Режиссер: Михаил Мерзликин
- В ролях: Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков, Янина Мелехова
- Жанр: ужасы / Россия / 100 мин.
- Слоган: «Причина твоего несчастья — ты сам»
- В прокате: с 16 января
Кинопрокатчик «Центр кино»: «Старик-Шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания, порой глупые, ничтожные, причиняющие зло другим. Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях из-за их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — и алчущим славы, денег, власти, чужих мужей, и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения — смерть».
Аларум
- Режиссер: Майкл Полиш
- В ролях: Скотт Иствуд, Уилла Фицджералд, Сильвестр Сталлоне, Майк Колтер, Бо Боммарито, Джон Е. Браунли
- Жанр: боевик, триллер / США / 95 мин.
- В прокате: с 16 января
Кинопрокатчик «Парадиз»: «Два бывших секретных агента Джо и Лара, решивших уйти из ЦРУ, оказываются на острове, где проводят романтический отпуск. Они становятся свидетелями авиакатастрофы, на обломках которой обнаруживают флешку с секретной информацией. Забрав ее, Джо и Лара моментально становятся целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента — Честера».
Комендантский час
- Режиссер: Кангана Ранаут
- В ролях: Анупам Кхер, Кангана Ранаут, Маниша Коирала, Махима Чаудхари, Милинд Соман, Бхумика Чавла
- Жанр: драма, биография / Индия / 146 мин.
- В прокате: с 16 января
Кинопрокатчик Indian Films: «Фильм основан на реальных событиях. Это захватывающая история одного из самых смертоносных авиаударов между Индией и Пакистаном. Дань храбрости, самопожертвованию и несгибаемому мужеству».
Пранкеры
- Режиссер: Морин Бхаруча
- В ролях: Рита Морено, Рамона Янг, Кит Дэвид, Кейт Флэннери, Мередит Сэленджер, Джонатан Киммел
- Жанр: триллер, комедия / США / 95 мин.
- В прокате: с 16 января
Кинопрокатчик «МВК»: «Миссис Уиллер из тех учителей, кого боятся и уважают одновременно. Но больше боятся. Решив проучить ее, двое школьников пускают в Сети безумный слух: учительница — маньяк, и она замешана в исчезновении ученика. Но вскоре пранк выходит из-под контроля, и вся школа погружается в хаос. Смогут ли ребята закончить эту игру прежде, чем произойдет реальная трагедия?»
Охота на воров 2: Пантера
- Режиссер: Кристиан Гьюдгэст
- В ролях: Джерард Батлер, О’Ши Джексон мл., Эвин Ахмад, Сальваторе Эспозито, Орли Шука, Стефани Кулон
- Жанр: боевик, триллер / США, Канада, Испания / 144 мин.
- Слоган: «Вот коп и стал гангстером»
- В прокате: с 9 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Первая "Охота на воров", вышедшая на экраны в 2018 году, не вызвала большого энтузиазма у зрителей и критиков: в мировом прокате фильм собрал $80 млн при бюджете $30 млн, то есть едва вышел в ноль, а его художественная «свежесть» на критическом агрегаторе Rotten Tomatoes оценивается в 41%. Режиссер-дебютант Кристиан Гьюдгэст, поставивший картину по собственному сценарию, слишком явно подражал культовой "Схватке" Майкла Манна (1995), поместив в центр истории противостояние двух суровых мачо — полицейского и вора, к тому же утопил действие в бесконечных разговорах, мелких подробностях готовящегося ограбления и убийственном для жанрового фильма хронометраже в 2 часа 20 минут. И только финальный твист намекал на то, что начинающий автор имеет за душой что-то свое».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Инструкция для начинающих грабителей».
Притворись моей невестой
- Режиссер: Франк Беллок
- В ролях: Камилль Лелуш, Лионель Эрдоган, Мишель Ларок, Жерар Дармон, Клоэ Астор, Франк Беллок
- Жанр: мелодрама, комедия / Франция / 91 мин.
- В прокате: с 9 января
Кинокритик Михаил Трофименков: «Редкий по нашим временам фильм, на санацию которого хочется вызвать политкорректную пожарную команду, которая бы объяснила авторам, что смеяться можно над чем и над кем угодно, только если владеешь искусством смешить. А искусство это, кажется, утеряно французами навсегда».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Смех через топку».
Мегалополис
- Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
- В ролях: Адам Драйвер, Джанкарло Эспозито, Натали Эммануэль, Обри Плаза, Шайа Лабаф, Джон Войт
- Жанр: драма, фэнтези / США / 138 мин.
- Слоган: «Сотвори свое будущее»
- В прокате: с 2 января
Кинокритик Андрей Плахов: «Избрав жанр "послания к человечеству", Коппола ни в чем себе не отказывает: он вперемешку насыщает картину цитатами из древнеримских классиков, грубой эротикой и сентиментальными нравоучениями, что может взбесить даже самых терпеливых зрителей… Совсем не исключено, что спустя годы картина будет признана культовой».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Осень мегаломана».
Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича
- Режиссер: Игорь Волошин
- В ролях: Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Евгений Чумак, Артур Ваха, Светлана Ходченкова, Василина Маковцева
- Жанр: фэнтези, приключения, семейный / Россия / 103 мин.
- В прокате: с 1 января
Кинокритик Юлия Шагельман: «Увы, актеры-люди, включая юную дебютантку Екатерину Червову, играющую Элли (по сценарию девочка русская, но имя ей оставили книжное), Дмитрия Чеботарева, строящего страшные рожи в роли Урфина Джюса, и Юрия Колокольникова, невыносимо страдавшего на съемках в костюме Железного Дровосека, далеко не так органичны. Да и сценарий, вроде бы следующий первоисточнику, но при этом совершенно невнятный, им никак не помогает».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Связка сказок».