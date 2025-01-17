В Казани госпитализировали 12 участников республиканской олимпиады по химии

После обеда в столовой оздоровительно-образовательного центра «Дуслык» в Казани детей увезли в инфекционную больницу им. проф. Агафонова с признаками кишечного отравления. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«Состояние удовлетворительное, находятся под постоянным наблюдением специалистов, оказывается вся необходимая медицинская помощь», — рассказали в ведомстве.

Сегодня в образовательном центре в Дербышках проходила олимпиада по химии среди 9–11 классов. После обеденного перерыва 15 школьников почувствовали недомогание, 12 из них госпитализировали. Причину отравления выясняют специалисты.

Возбуждено уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, — сообщил Следком Татарстана. Прокуратура также инициировала проверку.

В центре «Дуслыке» проводят дезинфекцию и генеральную уборку, рассказали «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе регионального министерства образования. Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин взял ситуацию на личный контроль.

Дарья Сайфиева