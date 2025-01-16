Главные новости за 16 января. Кубань, Крым, Адыгея

С 18 декабря за медицинской помощью после очистки берега от нефтепродуктов обратились 146 волонтеров.

Кубанские врачи заявили, что испарения нефтепродуктов не могут привести к летальному исходу. Для этого необходимо находиться на открытом воздухе.

Власти Севастополя просят включить регион в зону чрезвычайной ситуации федерального характера в связи с последствиями разлива мазута.

Полиция проверяет ячейки в депозитарии Сочи, откуда похитили деньги у нескольких клиентов. По неподтвержденной пока информации, сумма хищений могла достигнуть 100 млн руб.

В окружении Сергея Галицкого назвали фейком информацию о том, что бизнесмен подарил дом семье из Еревана, в которой родились пятерняшки.

На Кубани завершились торги по продаже имущества Вячеслава Цеповяза, члена банды ОПГ «Цапки». Земельные участки стоимостью 2,5 млрд руб. купило московское ООО ТД «Мельник».

ООО «ТД Агрокомплекс», связанное с семьей экс-губернатора Кубани Александра Ткачева, стало владельцем ООО «Сельком» в Донецкой народной республике.

Третий апелляционный суд Сочи 18 февраля рассмотрит жалобу осужденного Никиты Журавеля, ранее осужденного на 14 лет за сожжение Корана и государственную измену.

За 2024 год жители Краснодара направили интернет-мошенникам около 3 млрд руб. Всего в городе зарегистрировали 4239 случаев такого мошенничества.

В Севастополе зафиксировали массовую гибель хамсы. Около тысячи мертвых рыб оказались выброшены на берег.

Краснодарский край за пять лет получил 212 новых автобусов, 16 электробусов и 20 трамваев в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Следователи начали процессуальную проверку после появления информации о том, что в столовой одной из школ Лабинска в приготовленной каше дети обнаружили личинки жуков.

Краевая прокуратура предъявила требование об изъятии в пользу государства у спортивного клуба «Спартак» здания спорткомплекса в центре Краснодара и базы на берегу старого русла Кубани.

В Краснодаре построили храм, ставший единственным в городе, который расписали канонической монохромной росписью.