Врачи Кубани опровергли возможность умереть от паров мазута

Врачи Краснодарского края опровергли, что испарения нефтепродуктов могут привести к летальному исходу. Об этом оперативному штабу региона рассказал токсиколог краевой больницы скорой помощи Искандер Рзаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Краснодарского края Фото: Администрация Краснодарского края

Для того чтобы пары мазута привели к смерти человека, необходимо находиться в замкнутом пространстве. Как отмечает токсиколог, для этого нужна высокая концентрация вещества. Такое возможно в жаркую погоду, но если волонтер находится на открытом пространстве, то это невозможно.

«Максимум, что может быть на свежем воздухе, это легкое недомогание, головокружение, подташнивать может, а чтобы умереть — нет»,— подчеркнул Искандер Рзаев.

Алина Зорина