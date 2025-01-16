Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Врачи Кубани опровергли возможность умереть от паров мазута

Врачи Краснодарского края опровергли, что испарения нефтепродуктов могут привести к летальному исходу. Об этом оперативному штабу региона рассказал токсиколог краевой больницы скорой помощи Искандер Рзаев.

Фото: Администрация Краснодарского края

Фото: Администрация Краснодарского края

Для того чтобы пары мазута привели к смерти человека, необходимо находиться в замкнутом пространстве. Как отмечает токсиколог, для этого нужна высокая концентрация вещества. Такое возможно в жаркую погоду, но если волонтер находится на открытом пространстве, то это невозможно.

«Максимум, что может быть на свежем воздухе, это легкое недомогание, головокружение, подташнивать может, а чтобы умереть — нет»,— подчеркнул Искандер Рзаев.

Алина Зорина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...