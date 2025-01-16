Более 140 волонтеров обратились к врачам после очистки берега от мазута

С 18 декабря 146 волонтеров обратились за медицинской помощью после очистки берега от нефтепродуктов. Как сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, 142 обратившимся помощь оказали амбулаторно, трех волонтеров госпитализировали и уже выписали по выздоровлению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано»,— отметил Евгений Филиппов.

Специалисты разработали медицинскую памятку по безопасной работе с нефтепродуктами. Памятки можно найти в пунктах обогрева и местах размещения участников ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, они выдаются на руки. По вопросам оказания медицинской помощи можно обратиться по телефону горячей линии.

В Анапе в целях оказания медицинской помощи волонтерам и специалистам, занимающимся очисткой береговой линии, функционируют шесть врачебно-фельдшерских постов. Как отметил министр, пять из них располагаются на базе пунктов обогрева, расположенных на пляжах в Благовещенской, Витязево, в районе реки Можепсин, на Пионерском проспекте и в Джемете. На каждом из этих постов круглосуточно дежурят два медицинских специалиста. Один пункт расположен в помещении мойки птиц.

На побережье работает мобильный штаб территориального центра медицины катастроф Краснодарского края. Штаб оснащен необходимым оборудованием. Мобильная медицинская бригада ТЦМК осуществляет патрулирование побережья вдоль полосы, где произошел выброс мазута, и организует медицинские посты. В штабе несут круглосуточное дежурство три врача анестезиолога-реаниматолога. К работе также привлечены 35 волонтеров-медиков.

В городской больнице Анапы создан медицинский штаб для координации помощи участникам ликвидации чрезвычайной ситуации. На случай экстренного поступления пациентов с признаками отравления парами нефтепродуктов подготовлены 14 резервных коек, оснащенных кислородом.

Алина Зорина