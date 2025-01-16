СКР начал проверку из-за сообщений о личинках жуков в школьной еде в Лабинске

Следователи начали процессуальную проверку после появления информации о том, что в столовой одной из школ Лабинска в приготовленной каше дети обнаружили личинки жуков. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Сведения о найденных насекомых в еде в школьной столовой появились в медиапространстве. После этого следователи начали устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ход процессуальной проверки находится на контроле в аппарате следственного управления. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Татьяна Ручкина