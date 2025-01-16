Новость о подарке дома Сергеем Галицким семье из Еревана назвали фейком

Новость о том, что краснодарский бизнесмен Сергей Галицкий подарил дом многодетной семье из Еревана, у которой 6 января якобы родились пятерняшки, назвали фейком. Об этом сообщает «КП»—Кубань» со ссылкой на знакомых предпринимателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ Фото: Владимир Кондратов, Коммерсантъ

Информация распространилась через соцсети. Публикации сопровождалась цитатой Сергея Галицкого: «Дети — наше будущее. Я хочу, чтобы у этих замечательных детей были самые лучшие условия для взросления...» Однако близкое окружение бизнесмена опровергло сведения, отметив, что он не афиширует свои благотворительные поступки.

Проверка показала, что сообщений о рождении пятерняшек в Армении не публиковали даже местные СМИ. В Союзе армян России также сообщили об отсутствии новости на официальных ресурсах.

По данным ереванского медцентра «Эребуни», последний случай рождения пятерняшек в стране зафиксирован в 2017 году.

Нурий Бзасежев