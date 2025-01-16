Сочинский суд рассмотрит жалобу на приговор по делу о сожжении Корана
В конце ноября Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сожжение Корана и госизмену. Как сообщает ТАСС, 18 февраля Третий апелляционный суд Сочи рассмотрит жалобу адвоката осужденного, который просит назначить своему подзащитному наказание ниже низшего предела.
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По версии следствия, 20-летний Никита Журавель предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года молодой человек направил сообщнику видеозаписи поезда, который перевозил военную технику ВС РФ, пролетающих военных самолетов, а также информацию о передвижении служебной машины одной из воинских частей Минобороны России.
Парня задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что совершил поступок за деньги по указанию украинских спецслужб.