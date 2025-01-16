Сочинский суд рассмотрит жалобу на приговор по делу о сожжении Корана

В конце ноября Волгоградский областной суд приговорил Никиту Журавеля к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима за сожжение Корана и госизмену. Как сообщает ТАСС, 18 февраля Третий апелляционный суд Сочи рассмотрит жалобу адвоката осужденного, который просит назначить своему подзащитному наказание ниже низшего предела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

По версии следствия, 20-летний Никита Журавель предложил сотрудничество представителю Службы безопасности Украины. В марте 2023 года молодой человек направил сообщнику видеозаписи поезда, который перевозил военную технику ВС РФ, пролетающих военных самолетов, а также информацию о передвижении служебной машины одной из воинских частей Минобороны России.

Парня задержали в мае 2023 года в Волгограде за сожжение Корана на фоне мечети. Во время допроса он признался, что совершил поступок за деньги по указанию украинских спецслужб.

Татьяна Ручкина