Краснодарскому краю выделили более 200 автобусов за пять лет

Краснодарский край за пять лет получил 212 новых автобусов, 16 электробусов и 20 трамваев. Транспорт направили в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Всего с 2019 года в 70 субъектов России поступило около 13,7 тыс. единиц транспорта, из которых свыше 7,7 тыс. направили в 2024 году. Среди прочего, Карелия закупила 27 троллейбусов, а Дагестан получил 47 автобусов.

Как отметил Марат Хуснуллин, работа по обновлению транспорта продолжается. По словам вице-премьера, новые автобусы способствуют развитию городов и снижению загруженности дорог.

Нурий Бзасежев