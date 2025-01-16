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Краснодарскому краю выделили более 200 автобусов за пять лет

Краснодарский край за пять лет получил 212 новых автобусов, 16 электробусов и 20 трамваев. Транспорт направили в регион в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», сообщил в своем Telegram-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Всего с 2019 года в 70 субъектов России поступило около 13,7 тыс. единиц транспорта, из которых свыше 7,7 тыс. направили в 2024 году. Среди прочего, Карелия закупила 27 троллейбусов, а Дагестан получил 47 автобусов.

Как отметил Марат Хуснуллин, работа по обновлению транспорта продолжается. По словам вице-премьера, новые автобусы способствуют развитию городов и снижению загруженности дорог.

Нурий Бзасежев

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