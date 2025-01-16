«Агрокомплекс» экс-губернатора Кубани Александра Ткачева приобрел компанию в ДНР

ООО «ТД Агрокомплекс», которое принадлежит фирме «Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева», стало владельцем ООО «Сельком» в Донецкой народной республике. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

ООО «Сельком» специализируется на выращивании зерновых и зернобобовых культур. В 2023 году выручка компании составила 200,6 млн руб., чистая прибыль — 30,6 млн руб. Стоимость бизнеса может составлять 100-120 млн руб., отметил гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Ранее «Сельком» принадлежал торговому дому «Южный регион», который находится в Ростовской области. Сейчас «Селькому» принадлежит 1% в «Южном регионе», а 99% — предпринимателю Сергею Азаркину. Кроме того, «Южный регион» владеет 100% в «Запорожье-агро» из Запорожской области и по 99% в зарегистрированных в ДНР «Донецкой агропромышленной компании» и «Луганской агропромышленной компании», а также в России. По 1% в этих компаниях принадлежит Алексею Мельникову, генеральному директору крымского агропромышленного холдинга «Дружба народов», который в 2022 году перешел к структурам «Агрокомплекса им. Н. И. Ткачева».

По информации газеты «Ведомости», в новых регионах у кубанской компании могут быть и другие предприятия, а также около 300 тыс. га земли. Однако, как отмечает издание, развитие этих активов «затрудняется из-за нехватки квалифицированных кадров».

Алина Зорина