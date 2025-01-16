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В Краснодаре в 2024 году завели 6 уголовных дел против управляющих компаний

Прокуратура Краснодарского края сообщила о возбуждении шести уголовных дел против управляющих компаний города в 2024 году, пишут «Краснодарские известия». Основные претензии жителей касались некачественного содержания домов и нарушений при эксплуатации коммунальных сетей.

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

ООО «Территория комфорта» после вмешательства надзорных органов устранило нарушения в доме на улице Генерала И. Шифрина. Компания отремонтировала здание и благоустроила придомовую территорию. К должностному лицу применили дисциплинарное взыскание.

Госжилинспекция привлекла управляющую компанию и ответственное лицо к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ за нарушение лицензионных требований.

В Прикубанском округе инспекция предотвратила попытки фальсификации протоколов общих собраний собственников жилья. По материалам прокурорских проверок УМВД России по Краснодару расследует шесть уголовных дел по ч. 1 ст. 327 УК РФ.

Нурий Бзасежев

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