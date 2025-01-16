В Екатеринбурге к 2026 году построят фабрику по производству микрочипов

На территории второй очереди технопарка «Космос» в Екатеринбурге до конца 2026 года построят фабрику по производству микрочипов, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фабрика под названием «Карат» займет площадь в 15 тыс. кв. метров и будет оснащена российским оборудованием для полного цикла производства микрочипов. На ней разместится центр проектирования кристаллов. «Продукция фабрики уже сейчас востребована в области цифровизации и связи, беспилотных авиасистемах, интернете вещей, автоэлектронике. Микрочипы будут создаваться на основе российских технологий»,— сообщил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. По его словам, создание фабрики позволит внедрить научные разработки учебно-научного центра «Микроэлектроника» в промышленное производство.

Экосистема «Комсос» представляет собой технопарк и индустриальный парк, которые строятся в Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга, а также цифровую платформу. Резидентами могут стать промышленные предприятия, которые работают по направлениям, необходимым для достижения технологического суверенитета страны: машиностроение, разработка и производство продукции в сфере электронных компонентов, радиоэлектроники и микроэлектроники, авиакосмоса, робототехники. В июле 2024 года сообщалось, что резидентами уже забронировано более 30% площадей. Среди них: крупнейшие банки страны, ведущие вузы Екатеринбурга, различные производства. Окончание строительства первой очереди технопарка планируется в 2025 году.

Полина Щуцкая