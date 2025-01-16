Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 16:30

В Бирском районе в аварии пострадали пятеро взрослых и ребенок

Сегодня днем в ДТП на трассе Бирск — Тастуба — Сатка пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Башкирии. Hyundai Solaris, двигавшийся из села Караидель к Бирску, занесло. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. Водитель и три пассажира Hyundai Solaris, в том числе несовершеннолетний, доставлены в Бирскую ЦРБ. Водителю и пассажиру Daewoo Matiz также потребовалась медицинская помощь.

От тяжелых травм ребенка спасло детское кресло, отмечается в сообщении.

По факту нарушения ПДД возбуждено уголовное дело.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств аварии. ДТП. «Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части надлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период»,— отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...