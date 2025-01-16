В Бирском районе в аварии пострадали пятеро взрослых и ребенок

Сегодня днем в ДТП на трассе Бирск — Тастуба — Сатка пострадали шесть человек, в том числе ребенок, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Башкирии. Hyundai Solaris, двигавшийся из села Караидель к Бирску, занесло. Автомобиль выехал на встречную полосу и столкнулся с Daewoo Matiz. Водитель и три пассажира Hyundai Solaris, в том числе несовершеннолетний, доставлены в Бирскую ЦРБ. Водителю и пассажиру Daewoo Matiz также потребовалась медицинская помощь.

От тяжелых травм ребенка спасло детское кресло, отмечается в сообщении.

По факту нарушения ПДД возбуждено уголовное дело.

Прокуратура проводит проверку обстоятельств аварии. ДТП. «Надзорное ведомство проверит исполнение законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе в части надлежащего содержания автомобильных дорог в зимний период»,— отметили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Майя Иванова