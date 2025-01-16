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В Челябинске будут судить преподавателя вуза за хищение стипендий у студентов

Советский районный суд Челябинска рассмотрит уголовное дело в отношении преподавателя Челябинского института путей сообщения Сергея Белова, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Он обманом похитил у студентов стипендии, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, Сергей Белов путем обмана «распорядился» повышенными стипендиями девяти студентов, назначенными за успехи в общественной, учебной и научной деятельности. Сумма причиненного ущерба оценивается в 88 тыс. руб. Уголовное дело принято к производству, заседание назначено на 27 января.

Виталина Ярховска

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