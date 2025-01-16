Памятник Строгановым в центре Перми возведут на средства мецената
Скульптурная композиция династии Строгановых будет возведена за счет средств председателя правления Пермского землячества Андрея Кузяева, который является автором идеи памятника. Как сообщила «Ъ-Прикамье» первый зампредседателя правления общественной организации Светлана Левченко, официальное одобрение мэрии на создание скульптуры было получено еще в октябре прошлого года. Ранее «РБК Пермь» сообщал, что новый памятник расположится напротив гостиницы «Урал».
Гостиница "Урал"
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Госпожа Левченко отметила также, что уже организовано проведение закрытого конкурса на разработку эскизных предложений по созданию памятника.
В ближайшее время будут подведены итоги этого конкурса и начнутся соответствующие работы.