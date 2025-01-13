Всемирная федерация керлинга продлила отстранение российских керлингистов

Всемирная федерация керлинга (World Curling) продлила запрет спортсменам из России и Белоруссии участвовать в международных соревнованиях. Керлингисты не смогут выступать до конца сезона-2024/25, сообщает пресс-служба федерации.

Организация аргументирует отстранение опасениями за честность проведения спортивных мероприятий. «Совет продолжает отслеживать проблемы ассоциаций и спортсменов, а также следит за действиями других спортивных организаций в связи с конфликтом и возможным возвращением к соревнованиям и оставляет за собой право пересмотреть свое решение в случае необходимости»,— сообщают в федерации.

Предыдущий запрет участвовать в соревнованиях был рассчитан до конца 2024 года. Совет, как сообщали тогда в федерации, «продолжает следить» за опасениями ее членов и спортсменов, «связанными с конфликтом на Украине». World Curling впервые отстранила российских спортсменов в марте 2022 года.