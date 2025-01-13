Московский ресторатор Оганезов откроет ресторан на Невском проспекте

Известный московский ресторатор Александр Оганезов этим летом откроет ресторан на Невском проспекте, 1, сообщает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Заведение займет первый этаж бизнес-центра класса А площадью около 1 тыс. кв. м. Здание, построенное в начале XX века для первого частного акционерного банка, на данный момент принадлежит «Группе ЛСР». Она же занималась его реконструкцией.

Что касается ресторана, то на текущий момент идет его проектирование. Стоимость аренды не раскрывается, однако, согласно данным NF Group, максимальная ставка в стрит–ритейле основной части главной магистрали города к концу 2024 года достигла 15 тыс. рублей за «квадрат».

Господин Оганезов известен в Москве благодаря таким проектам, как Remy Kitchen Bakery, Glenuill, Cutfish, Bread & Meat, Mi Piace, «Чайхона № 1 Тимура Ланского», Brera и «Театро».

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, ресторан Birch на Кирочной закрыли на 60 суток. Причиной закрытия заведения стало нарушение санитарных норм.

Кирилл Бевзюк