Министр обороны Польши рекомендовал не летать в Москву

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш дал рекомендацию политикам по поводу полетов в Москву через польское воздушное пространство. Заявление он сделал после того, как сегодня вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил, что Варшава запретила спецборту, летевшему в Россию, использовать воздушное пространство над Польшей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Kacper Pempel, Reuters Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш

Фото: Kacper Pempel, Reuters

«Что касается направления полета, то рекомендую полеты в Варшаву, а не в Москву»,— сказал господин Косиняк-Камыш журналистам на брифинге (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня начался официальный визит парламентской делегации во главе с вице-спикером словацкого парламента Андрея Данко в Россию. Он говорил, что это должно помочь восстановить отношения с Москвой и продолжить диалог, начатый премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Одной из тем переговоров будет сотрудничество в энергетической сфере. Делегация из шести человек будет находиться в России до 15 января. Господин Фицо 10 января заявил, что «Газпром» сможет наладить поставки газа в страну в обход Украины.

Подробнее о ситуации с прекращением транзита — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».