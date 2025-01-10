Вице-спикер парламента Словакии Данко 12 января посетит Москву

Официальный визит вице-спикера парламента Словакии Андрея Данко в Москву запланирован на 12 января. Об этом сообщила ТАСС Зузана Шкопцова, пресс-секретарь Словацкой национальной партии, которую возглавляет господин Данко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Данко (слева) и Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters Андрей Данко (слева) и Роберт Фицо

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Изначально визит в Москву был запланирован на сегодня, 10 января. Анонсируя поездку в Россию, Андрей Данко в эфире телеканала ТА3 заявил, что намерен встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным и другими российскими государственными деятелями. В ходе встреч ожидается обсуждение перспектив сотрудничества Словакии и России в области энергетики, отмечал господин Данко.

Утром 1 января «Газпром» прекратил поставки газа в Европу через Украину. Причиной стало истечение срока договора российской компании с украинским «Нафтогазом».

Подробнее о прекращении поставок российского газа — в материале «Ъ» «Трубы напрасные».