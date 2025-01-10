Искусство сосредоточится в Нью-Йорке

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие музеи вернуться к привычному режиму работы в городе, а также о переезде аукционного дома Sotheby’s и перформансе Анне Имхоф.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: New Museum Фото: New Museum

Наступил новый год, и сайт ARTnews составил список его главных предстоящих арт-событий в мире. Первое по значимости, по мнению американских экспертов, — это возвращение в обиход сразу трех нью-йоркских музеев: Коллекция Фрика, Новый музей и Музей-студия в Гарлеме. Расширение Нового музея добавит к уже существующей площади 5,5 тыс. кв. м. Зато новое здание Музея-студии общей площадью 7,5 тыс. кв. м, которое должно открыться осенью, повысит престиж этого новаторского учреждения, которое взрастило поколения чернокожих художников.

Второе — это переезд в новый дом там же, в Нью-Йорке, аукциона Sotheby’s. Знаменитое здание Марселя Бройера в Верхнем Ист-Сайде Манхэттена претерпело множество изменений за последнее десятилетие. После того как его покинул Музей Уитни, здание недолго служило пристройкой к Метрополитену, посвященной современному искусству, а потом стало временным домом для Коллекции Фрика, главное здание которой ремонтировалось. Теперь здание официально сменило собственника, и его новым владельцем стал дом Sotheby’s. С мая здесь будут проводиться торги.

Следующим важнейшим событием года эксперты считают опять же нью-йоркское мероприятие — это перформанс немки Анне Имхоф с названием DOOM в Park Avenue Armory. Имхоф прославилась постановкой танцевальных перформансов, за одну из которых получила в Венеции «Золотого льва» в 2017 году. Следующее важное событие также имеет американские корни. Наоми Беквит недавно была назначена куратором Documenta 16 в Касселе в 2026 году. А уже сейчас, в апреле, Беквит дебютирует с ретроспективой Рашида Джонсона в Музее Гуггенхайма в Нью-Йорке, где работает заместителем директора и главным куратором. А позже в этом году в Париже Беквит представит амбициозный план программ в Palais de Tokyo, который назван ею «американским сезоном». Подробности пока не объявлены, но они могут дать намеки на то, в каком направлении будет развиваться ее Documenta.

Продолжим рассказ о планах-2025 в следующих программах.

Дмитрий Буткевич