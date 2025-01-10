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Коммерсантъ FM
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В Подмосковье задержали супругов, обманувших маркетплейс на 18 млн рублей

В Московской области по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестовали семейную пару. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, благодаря фиктивной схеме начисления бонусов за отзывы супруги украли 18 млн руб. за пять месяцев. При обысках у пары изъяли автомобиль премиум-класса, 8 млн руб. и другие предметы, оплаченные украденными деньгами.

Фото: МВД России

Фото: МВД России

Один из маркетплейсов (его название не приводится) объявил акцию, по условиям которой покупатели получали бонусы за оставленные отзывы. Этими бонусами участники могли расплачиваться за товары. Супруги делали заказ, с помощью специального приложения оставляли комментарий, а потом отменяли покупку. Благодаря такой схеме они оставили порядка миллиона комментариев. После этого подозреваемые зарегистрировали на маркетплейсе фейковый магазин, чтобы конвертировать баллы в рубли.

Выявив преступную схему, представитель онлайн-ритейлера обратился в полицию. Правоохранительные органы задержали супругов дома, там же нашлись мобильные телефоны, сим-карты, компьютерная техника. Следственное управление УМВД России по Домодедово возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (предусматривает до десяти лет лишения свободы). Сейчас супруги находятся под стражей.

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