Reuters: США не позволили Китаю купить редкоземельное месторождение в Гренландии

Американские чиновники оказывали давление на разработчика крупнейшего месторождения редкоземельных металлов в Гренландии, пытаясь предотвратить продажу проекта Китаю. Об этом говорится в материале Reuters.

Гендиректор компании Tanbreez Mining Грег Барнс рассказал, что в 2024 году официальные представители из Вашингтона дважды посещали место разработки проекта и намекали на нежелательность его продажи китайской стороне. Отмечено, что в результате Tanbreez продали компании Critical Metals из Нью-Йорка по цене гораздо меньше той, чем предлагали фирмы из КНР.

Дональд Трамп говорил, что рассматривает контроль над Гренландией как «абсолютную необходимость для национальной безопасности». Он обещал сделать ее «снова великой», если та решит присоединиться к США. По данным CNN, команда политика предупредила датских чиновников, что господин Трамп имеет серьезные намерения относительно Гренландии. Власти автономии подтвердили готовность сотрудничать с Белым домом. Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, в свою очередь, допустил, что Копенгаген будет готов признать Гренландию независимой.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «У Дональда Трампа активизировалось Западное полушарие».