В Нижнем Новгороде расширят перечень материалов для зимнего ремонта дорог
Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала для общественных обсуждений проект поправок к правилам благоустройства, касающихся зимнего ремонта автомобильных дорог. Документ расширит перечень материалов для зимнего ремонта, следует из пояснительной записки.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
В частности, ремонт дорог брусчаткой в качестве временного покрытия сейчас разрешен на всех категориях дорог. Однако на дорогах с интенсивным движением II категории брусчатка опасна и повышает риск ДТП, поэтому на таких трассах ее запретят. Одновременно при восстановлении несущего слоя основания верхнего слоя дороги разрешат использовать не только холодную, но и горячую асфальтобетонную смесь, а также литой асфальтобетон.
После оценки регулирующего воздействия проект внесут на рассмотрение городской думы.