В Нижнем Новгороде расширят перечень материалов для зимнего ремонта дорог

Мэрия Нижнего Новгорода опубликовала для общественных обсуждений проект поправок к правилам благоустройства, касающихся зимнего ремонта автомобильных дорог. Документ расширит перечень материалов для зимнего ремонта, следует из пояснительной записки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

В частности, ремонт дорог брусчаткой в качестве временного покрытия сейчас разрешен на всех категориях дорог. Однако на дорогах с интенсивным движением II категории брусчатка опасна и повышает риск ДТП, поэтому на таких трассах ее запретят. Одновременно при восстановлении несущего слоя основания верхнего слоя дороги разрешат использовать не только холодную, но и горячую асфальтобетонную смесь, а также литой асфальтобетон.

После оценки регулирующего воздействия проект внесут на рассмотрение городской думы.

Владимир Зубарев