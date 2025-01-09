Ученые РАН пообещали помочь с адаптацией иностранных студентов к русской кухне

Заведующий лабораторией генетики микроорганизмов РАН Валерий Даниленко сообщил, что российские ученые начали разработку проекта по улучшению психоэмоционального состояния иностранных студентов в стране. По его словам, исследование направлено в том числе на помощь студентам из других стран при смене питания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«В первые два года пребывания в другой стране у зарубежных студентов возникают дисбактериозы, нарушается нормальная деятельность кишечника, что, как следствие, приводит к снижению когнитивных свойств... Мы начинаем исследование, результаты которого, как мы полагаем, помогут поддерживать микробиоту иностранных учащихся в таком состоянии, которое позволит учиться успешно»,— сказал Валерий Даниленко «РИА Новости».

Как пояснил заведующий лабораторией, резкий отказ от привычных продуктов питания и их замена становится стрессовым фактором для человека. Он добавил, что совместно с РУДН лаборатория генетики микроорганизмов уже реализует проект по адаптации студентов к стрессовым ситуациям — культурным, социальным и пищевым, которые возникают при переезде в Россию.