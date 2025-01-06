Полиция Южной Кореи получила право на арест президента страны

Управление антикоррупционных расследований в отношении высокопоставленных служащих (CIO) делегировало правоохранителям право исполнить выданный 31 декабря судебный ордер на арест президента страны Юн Сок Ёля в рамках дела о мятеже. CIO могло направить заявление на новый ордер или попытаться продлить действующий.

«Этой ночью антикоррупционное управление передало Национальному управлению расследований (структура Нацагентства полиции Южной Кореи.— "Ъ") применение ордера на арест подозреваемого господина Юна»,— заявили в управлении (цитата по ТАСС).

Нанятые господином Юном юристы утверждают, что ордер недействителен, поскольку у CIO нет полномочий вести следствие по этому делу.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился отменить решение, но отверг все обвинения. 14 декабря ему объявили импичмент со второй попытки. В Агентстве по борьбе с коррупцией считают, что исполнить ордер на арест господина Юна невозможно. 3 января следователи вошли в его резиденцию, но встретили сопротивление со стороны охраны.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южнокорейского президента убрали со второй попытки».