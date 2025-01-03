Следователи не стали арестовывать президента Южной Кореи

Агентство по борьбе с коррупцией Южной Кореи считает, что исполнить ордер на арест президента Юн Сок Ёля невозможно. Следователи ранее вошли в резиденцию главы государства, но встретили сопротивление со стороны военнослужащих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юн Сок Ёль

Фото: Reuters Юн Сок Ёль

Фото: Reuters

«Мы решили, что невозможно исполнить ордер на арест из-за продолжающегося противостояния. Его исполнение приостановлено в связи с беспокойством за безопасность сотрудников»,— говорится в сообщении ведомства, которое приводит «Рёнхап».

Следователи вошли в резиденцию президента сегодня, 3 января, утром. Перед резиденцией собралось больше 1 тыс. сторонников главы государства. Они выступали против ареста и импичмента Юн Сок Ёля. На поддержание порядка направили 2,7 тыс. полицейских.

Юн Сок Ёль обвиняется в мятеже и злоупотреблении властью за введение военного положения в начале декабря 2024 года и отправку войск к парламенту. Президент позднее согласился снять военное положение, но отверг все обвинения. Политику объявили импичмент со второй попытки 14 декабря.

Подробнее — в материале «Ъ» «Южнокорейского президента убрали со второй попытки».