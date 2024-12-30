Путин передал производителя пива Bud во временное управление
Президент России Владимир Путин передал пивоваренную компанию AB InBev Efes во временное управление ГК «Вместе». Согласно указу, ГК «Вместе» получит 15,8 млрд обыкновенных акций и 92,9 тыс. привилегированных акций компании.
Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ
AB InBev Efes управляет заводами, которые выпускают пиво Bud, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel, «Клинское» и другие. Всего компании принадлежат 11 пивоваренных заводов и три солодовенных комплекса в России. В 2020 году AB InBev Efes опередила входящую в Carlsberg Group «Балтику», которая была на рынке лидером по продажам более 20 лет.
AB InBev Efes была образована в 2018 году в результате слияния российских активов бельгийской AB InBev и турецкой Anadolu Efes. В апреле 2022 года AB InBev объявила, что продаст долю в российском бизнесе. Турецкая компания пыталась выкупить долю в российском предприятии с 2023 года, но комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России не согласовала сделку. Позже турецкая сторона назвала другие условия сделки с AB InBev по российским активам.