Турецкая Anadolu Efes назвала условия сделки с AB InBev по российским активам

Турецкая пивоваренная компания Anadolu Efes согласовала новые условия сделки с бельгийской Anheuser-Busch InBev (AB InBev) по российским активам. Так, Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev — долю в украинском.

«Согласно новому соглашению, Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе. Завершение этой сделки зависит от определенных условий и разрешений регулирующих органов, как было заявлено ранее»,— сказано в заявлении (pdf.) компании. Других подробностей Anadolu Efes не раскрывает.

AB InBev Efes BV — совместное предприятие Anadolu Efes и Anheuser-Busch InBev. Оно управляет их российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех». К ним относятся бренды пива Bud, Hoegaarden, «Клинское».

В апреле 2022 года AB InBev объявила, что продаст долю в российском бизнесе. В декабре 2023 года стало известно, что купить ее решила Anadolu Efes. Тогда же началось юридическое оформление сделки. Однако в августе 2024 года Anadolu Efes сообщила, что правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций России не одобрила сделку.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Пивную сделку затянуло пеной».