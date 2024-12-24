Глава СПЧ заявил о необходимости надзора за помилованными участниками СВО

Председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости «надзора» за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, которые были помилованы за участие в боевых действиях на Украине. Он пояснил, что речь идет о тех, кто был осужден по тяжким статьям или совершил рецидив.

«Ничего дурного я здесь не вижу. Если человека помиловали и он кровью искупил свою вину, но поскольку на нем тяжкие преступления, наверное, было бы правильно осуществлять такой надзор»,— сказал господин Фадеев на встрече с журналистами.

Он отметил, что «нужен надзор», а не «наблюдение в уголовном смысле». «Тут нужны отдельные законодательные инициативы»,— добавил глава СПЧ.

В январе этого года Фонд поддержки пострадавших от преступлений (ФПП) направил президенту Владимиру Путину доклад «О положении потерпевших от преступлений в России в период проведения СВО». В докладе предлагается усилить контроль за помилованными в части административного надзора. В ФПП также указали на то, что потерпевшие от преступлений переживают за свою безопасность после того, как помилованные вернулись с военной операции. Комментируя доклад ФПП, Валерий Фадеев сказал «Ъ», что СПЧ «будет разбираться» в механизме административного надзора за осужденными. Господин Фадеев пообещал, что совет рассмотрит изложенные в докладе факты.

Подробнее — в материале «Ъ» «Помилованным необходим надзор».

Полина Мотызлевская