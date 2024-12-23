Решетников заявил о неизбежности сокращения числа инвестпрограмм госкомпаний
Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний. В интервью журналу «Эксперт» он обратил внимание, что обязательства таких компаний не являются доминирующей частью корпоративного кредитного портфеля банков, но составляют его значительную часть.
Министр экономического развития России Максим Решетников
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Этот сектор — предмет особого внимания со стороны правительства. В частности, у многих госкомпаний огромные остатки на депозитах, при этом долг растет. У других есть проекты в инвестпрограммах, эффективность которых неочевидна. Их сокращение, кстати, неизбежно: не может быть так, что частный бизнес урезает расходы, а госсектор пребывает как будто в другой реальности. Наконец, у третьих превышены адекватные показатели отношения долга к денежному потоку и так далее»,— рассказал глава ведомства.
Господин Решетников сообщил, что около 20% корпоративного кредитного портфеля банков приходится на обязательства госкомпаний. Министр отметил, что кредитные организации более активно готовы финансировать их, иногда игнорируя риски. Это, по его мнению, связано с тем, что госкомпании, как принято считать, обладают гарантиями государства и в состоянии погасить долги. Максим Решетников добавил, что расширение кредитования госкомпаний негативно влияет на предложение денег частным фирмам.