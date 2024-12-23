Решетников заявил о неизбежности сокращения числа инвестпрограмм госкомпаний

Министр экономического развития России Максим Решетников заявил о неизбежности сокращения инвестиционных программ госкомпаний. В интервью журналу «Эксперт» он обратил внимание, что обязательства таких компаний не являются доминирующей частью корпоративного кредитного портфеля банков, но составляют его значительную часть.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Министр экономического развития России Максим Решетников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Этот сектор — предмет особого внимания со стороны правительства. В частности, у многих госкомпаний огромные остатки на депозитах, при этом долг растет. У других есть проекты в инвестпрограммах, эффективность которых неочевидна. Их сокращение, кстати, неизбежно: не может быть так, что частный бизнес урезает расходы, а госсектор пребывает как будто в другой реальности. Наконец, у третьих превышены адекватные показатели отношения долга к денежному потоку и так далее»,— рассказал глава ведомства.

Господин Решетников сообщил, что около 20% корпоративного кредитного портфеля банков приходится на обязательства госкомпаний. Министр отметил, что кредитные организации более активно готовы финансировать их, иногда игнорируя риски. Это, по его мнению, связано с тем, что госкомпании, как принято считать, обладают гарантиями государства и в состоянии погасить долги. Максим Решетников добавил, что расширение кредитования госкомпаний негативно влияет на предложение денег частным фирмам.