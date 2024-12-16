Отреставрированную после нападения картину Репина вернули в Третьяковку

Картину Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года» вернули в постоянную экспозицию Третьяковской галереи после шести лет реставрации, сообщила министр культуры Ольга Любимова. В мае 2018 года один из посетителей музея ударил по полотну металлической стойкой ограждения, порвав холст в трех местах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @olga_b_lyubimova Фото: @olga_b_lyubimova

«Восстановленный шедевр представили на фокус-выставке, которая показывает этапы реставрации и историю создания полотна. Произведение надежно защищено: теперь оно экспонируется в специально сконструированной климатической антивандальной капсуле»,— написала Ольга Любимова в Telegram-канале.

Как добавила министр культуры, полотно спасали одни из лучших реставраторов России. Для восстановления полотна было изготовлено уникальное оборудование, которое не имеет аналогов в мире. По ее словам, специалисты не только восполнили потери, но и открыли подлинные цвета, утраченные со временем.

25 мая 2018 года посетитель Третьяковской галереи Игорь Подпорин разбил металлическим ограждением защитное стекло картины Ильи Репина и повредил холст. Свой поступок он объяснил тем, что «возмутился содержанием картины», «потому что в картине все ложь». Полицейским он рассказывал, что перед нападением выпил водки. В апреле 2019 года Игоря Подпорина приговорили к 2,5 годам колонии.

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