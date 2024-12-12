Главу дорожного департамента Перми могут повысить до вице-мэра

Начальник департамента дорог и благоустройства администрации Перми Дмитрий Мясоедов может пойти на повышение – стать замглавы Перми, сообщили «Ъ-Прикамье» ряд собеседников, знакомых с ситуацией. Это произойдет в случае вероятного ухода из мэрии Игоря Субботина, замглавы, курирующего блок ЖКХ. Один из собеседников не исключил, что еще одним вариантом карьеры господина Мясоедова может быть трудоустройство в администрации Пермского муниципального округа. Как сообщал «Ъ-Прикамье», после январских праздников местную администрацию возглавит действующий первый замглавы Перми Ольга Андрианова.

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В мэрии Перми возможные кадровые перестановки не комментируют.

Дмитрий Мясоедов возглавил департамент в мае 2022 года, ранее он занимал должность первого заместителя начальника этого же департамента.