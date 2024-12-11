Главные новости за 11 декабря. Кубань, Крым, Адыгея

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Сочи, который накануне свадьбы сломал своей невесте челюсть.

Концертов и гуляний на Главной городской площади Краснодара в новогоднюю ночь не будет. Такое решение приняли власти столицы Кубани по итогам заседания краевой Антитеррористической комиссии.

Вечером 11 декабря в аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полет гражданских судов. Причины такого решения неизвестны.

Власти Адыгеи планируют построить объездную дорогу в горы, минуя поселок Краснооктябрьский. Это необходимо для снижения количества пробок и для повышения доступности курорта «Лаго-Наки».

Киностудия «Союзмультфильм» с начала года подала 163 исковых заявления к кубанским предпринимателям и компаниям за неправомерное использование ее мультипликационных персонажей.

Кассационный суд поддержал решение нижестоящей инстанции по взысканию 1 млрд руб. экологического ущерба с одной из строительных компаний Сочи.

Власти Краснодара планируют восстановить поврежденный коллектор на ул. Московской до 15 декабря.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о незаконной застройке исторического санатория «Красмашевский» в Сочи.

В ночь на 15 декабря температура воздуха в восточной части Краснодарского края опустится до -15 °С.

Следственные органы начали проверку из-за инцидента в роддоме Севастополе, в результате которого младенец получил переломы во время родов.

Гостиницы Краснодарского края за январь—октябрь получили почти 61,6 млрд руб. доходов от предоставляемых услуг.

Краснодарское УФАС пригрозило штрафами предпринимателям, которые будут необоснованно повышать цены перед новогодними праздниками.

Трансферная стоимость экс-вратаря ФК «Краснодар», голкипера сборной России Матвея Сафонова, перешедшего в парижский клуб «ПСЖ», выросла на 2 млн евро. Сейчас она составляет 22 млн евро.