Гостиницы Кубани заработали с начала года 61,6 млрд рублей

Гостиницы Краснодарского края за январь—октябрь получили почти 61,6 млрд руб. доходов от предоставляемых услуг. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили в Краснодарстате.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: rupixel.ru Фото: rupixel.ru

Самыми прибыльными месяцами стали июль и август, когда гостиницы получили 8,6 млрд руб. и 9,3 млрд руб. соответственно. В первый месяц лета, когда туристов на Кубани было не так много, гостиницы заработали 7,6 млрд руб. Аналогичный доход — 7,5 млрд руб. — был в сентябре, когда на юге сохраняется тепло и продолжается купальный сезон.

Самым убыточным месяцем стал апрель. Гостиницы тогда заработали всего 3,7 млрд руб., что составило всего 75,9% от дохода предыдущего месяца. С января по март доходы от предоставляемых услуг гостиницами держались на уровне 4,4 млрд руб. — 5 млрд руб. В мае и октябре доходы были на уровне 5,1 млрд руб. и 5,5 млрд руб. соответственно.

Татьяна Ручкина