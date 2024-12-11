Власти отменили новогодние гуляния в центре Краснодара в новогоднюю ночь

Концертов и гуляний на Главной городской площади Краснодара в новогоднюю ночь не будет. Такое решение приняли власти столицы Кубани по итогам заседания краевой Антитеррористической комиссии. Об этом сообщил глава Краснодара Евгений Наумов в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

«Но запрещать жителям и гостям города собираться, радоваться наступлению Нового года и Рождества мы, конечно, не будем»,— написал мэр Краснодара.

Он отметил, что в Краснодар перед новогодними праздниками приедет «весь край» — за подарками, продуктами и впечатлениями. В связи с этим власти усилят меры безопасности.

На Кубани сохраняется требование к открытым массовым мероприятиям: в них должно участвовать не более 1 тыс. человек. В Краснодаре планируют организовать локальные мероприятия, их проведут с соблюдением всех требований безопасности.

Власти обещают усилить контроль за порядком на вокзалах, в учреждениях культуры, в парках и популярных местах досуга. В режим полной готовности переведут аварийные бригады. Кроме того, по Краснодару запретили передвигаться днем большегрузам.

За зиму на Кубани ожидают более 3 млн туристов. На период новогодних праздников все службы жизнеобеспечения переводят на круглосуточный режим работы.

Татьяна Ручкина