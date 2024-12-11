В Адыгее планируют построить объездную дорогу в горы

Власти республики планируют построить объездную дорогу в горы, минуя поселок Краснооктябрьский. Об этом рассказал глава региона Мурат Кумпилов во время прямой линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Жительница Адыгеи рассказала, что по дороге через поселок Краснооктябрьский ездят туристы в горную зону, из-за этого движение на этом участке затрудняется. Глава республики отметил, что решение этого вопроса обсуждалось с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Господин Кумпилов заявил, что новая дорога необходима для развития логистики. Для доступности курорта «Лагонаки» необходимо сделать объездную дорогу.

Глава Адыгеи подчеркнул, что уже разработан проект. Также есть поддержка федерального центра.

Алина Зорина