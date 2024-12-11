В Крыму во время родов младенец получил переломы, СКР начал проверку

Следователи начали процессуальную проверку, чтобы установить обстоятельства причинения травм новорожденному ребенку в процессе родоразрешения в симферопольском роддоме №2. Как сообщает пресс-служба следкома Крыма и Севастополя, в ведомство обратился супруг роженицы и отец ребенка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Папа мальчика утверждает, что в процессе родов врачи применили запрещенные методы извлечения плода. По данным Telegram-каналов, врачи якобы взяли полотенца и начали локтями выдавливать младенца из матери. В результате ребенок родился без сознания, с переломами. Сейчас малыш находится в паллиативном отделении больницы, медики борются за его жизнь.

Глава крымского следкома Владимир Терентьев поручил изучить обстоятельства протекания беременности, действия медперсонала по ее ведению. Также следователи изучат информацию об оказании дородовой помощи и в момент принятия родов, медицинскую документацию и назначат соответствующие экспертизы.

Прокуратура Крыма также ведет проверку. Ведомство оценит соблюдение ответственными должностными лицами требований законодательства о здравоохранении, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Ранее проверку также начал минздрав Крыма.

Татьяна Ручкина