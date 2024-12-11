Житель Сочи сломал невесте челюсть накануне свадьбы

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Сочи, который накануне свадьбы сломал своей невесте челюсть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе предварительного расследования установлено, что сочинец избил будущую супругу на почве внезапно возникшего конфликта. Он ударил ее несколько раз по лицу.

На жениха завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительный акт и направила дело в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина