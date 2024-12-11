Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Житель Сочи сломал невесте челюсть накануне свадьбы

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Сочи, который накануне свадьбы сломал своей невесте челюсть. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

Фото: объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В ходе предварительного расследования установлено, что сочинец избил будущую супругу на почве внезапно возникшего конфликта. Он ударил ее несколько раз по лицу.

На жениха завели уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). Прокуратура Адлерского района Сочи утвердила обвинительный акт и направила дело в суд. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...