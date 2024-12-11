Экс-вратаря «Краснодара» оценили в 22 млн евро

Трансферная стоимость экс-вратаря ФК «Краснодар», голкипера сборной России Матвея Сафонова, перешедшего в парижский клуб «ПСЖ», выросла на 2 млн евро. Как сообщает портал Transfermarkt, сейчас трансферная стоимость футболиста составляет 22 млн евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Интернет-ресурс обновил оценку трансферной стоимости футболистов, выступающих во французской Лиге 1. Среди игроков ПСЖ положительную динамику показали только двое — россиянин Матвей Сафонов и Ли Кан Ин. Стоимость остальных членов команды снизилась или осталась прежней.

За первые полгода в «ПСЖ» экс-вратарь «Краснодара» провел шесть матчей, в трех из которых оставил ворота нетронутыми соперниками. Контракт 24-летнего футболиста с французским клубом рассчитан на пять лет.

Нурий Бзасежев