Температура воздуха на востоке Кубани опустится до -15 градусов

В ночь на 15 декабря температура воздуха в восточной части Краснодарского края опустится до -15 градусов. Об этом сообщает Краснодарский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Альбина Баразгова Фото: Альбина Баразгова

13 декабря на территории региона прогнозируют осадки в виде мокрого снега. До конца суток 12 декабря и в течение следующего дня возможен гололед в сочетании с сильным ветром до 15–20 м/с. В отдельных районах — до 20–25 м/с.

Температура воздуха 13 декабря в Краснодарском крае достигнет +1 градуса днем и -9 в темное время суток. 14 декабря местами в регионе ожидается похолодание до -15 градусов ночью и -13 днем.

Алина Зорина