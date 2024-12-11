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На Кубани оштрафуют продавцов, поднимающих цены на продукты перед Новым годом

Краснодарское УФАС напомнило о недопустимости необоснованного повышения цен в преддверии Нового года. В пресс-службе ведомства заявили, что при выявлении признаков недобросовестных действий со стороны как оптовых, так и розничных организаций будут принимать меры антимонопольного реагирования и пресекать выявленные нарушения.

Фото: perfectstock.ru

Фото: perfectstock.ru

Участникам рынка напомнили о недопустимости необоснованного повышения цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе в период повышенного спроса в преддверии Нового года.

Также ведомство и участники отрасли обсудили меры, которые могут помочь стабилизировать цены на социально значимые продовольственные товары. Прежде всего, речь идет о заключении властями региона соглашений с хозяйствующими субъектами, которые производят и продают указанную продукцию. В УФАС Кубани считают, что такой механизм поможет повысить ценовую доступность социально значимых товаров для граждан.

Татьяна Ручкина

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