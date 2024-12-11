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Бастрыкин потребовал доклад по делу о застройке санатория «Красмашевский» в Сочи

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о незаконной застройке исторического санатория «Красмашевский» в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

На территории санатория, обладающего статусом памятника регионального значения, выдано разрешение на строительство многоэтажного гостиничного комплекса. Данное решение вызвало протесты местных жителей.

Объект культурного наследия, расположенный в курортной зоне города, оказался под угрозой из-за одобренного администрацией города в 2022 году проекта застройщика. Жители прилегающих домов выразили обеспокоенность возможным разрушением исторического здания, а также риском разрушения их домов.

Горожане обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в соцсетях. Они заявили о затягивании расследования и продолжении строительных работ, несмотря на неоднократные обращения.

Ранее глава СКР уже запрашивал доклад по этому делу у руководителя краевого Следственного управления СКР Андрея Маслова. В связи с отсутствием прогресса господин Бастрыкин потребовал повторный отчет о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Нурий Бзасежев

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