Бастрыкин потребовал доклад по делу о застройке санатория «Красмашевский» в Сочи
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал повторный доклад по делу о незаконной застройке исторического санатория «Красмашевский» в Сочи. Об этом сообщает информационный центр ведомства.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
На территории санатория, обладающего статусом памятника регионального значения, выдано разрешение на строительство многоэтажного гостиничного комплекса. Данное решение вызвало протесты местных жителей.
Объект культурного наследия, расположенный в курортной зоне города, оказался под угрозой из-за одобренного администрацией города в 2022 году проекта застройщика. Жители прилегающих домов выразили обеспокоенность возможным разрушением исторического здания, а также риском разрушения их домов.
Горожане обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину в соцсетях. Они заявили о затягивании расследования и продолжении строительных работ, несмотря на неоднократные обращения.
Ранее глава СКР уже запрашивал доклад по этому делу у руководителя краевого Следственного управления СКР Андрея Маслова. В связи с отсутствием прогресса господин Бастрыкин потребовал повторный отчет о ходе и результатах расследования. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.