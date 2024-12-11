На улице Московской в Краснодаре до 15 декабря восстановят коллектор

Власти Краснодара планируют восстановить поврежденный коллектор на ул. Московской до 15 декабря. Об этом в ходе пресс-брифинга заявил заместитель главы города Максим Онищенко, сообщается в Telegram-канале «Общественный транспорт Краснодара».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Господин Онищенко также добавил, что работы на месте прорыва планируют завершить до конца недели. Полную замену коллектора начнут 3 января 2025 года и завершат до 1 мая.

Ситуация находится под круглосуточным контролем властей. При отсутствии повторных провалов и просадок грунта после 15 декабря возобновят движение общественного транспорта.

Стоимость ремонта текущего повреждения составит 200 млн руб. Восстановления всего участка обойдется в 450 млн руб.

За последние две недели на ул. Московской в Краснодаре зафиксировали несколько обрушений грунта. Первый инцидент произошел 27 ноября: земля обвалилась под трамвайными путями между улицами 40-летия Победы и Зиповской. Спустя несколько дней, 2 декабря, в 500 метрах от первого места образовался новый провал. Повреждение трубопровода длиной около 8 метров выявили 9 декабря.

Фил Златов