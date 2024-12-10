Андрей Фурсенко призвал разработчиков вакцин готовиться к новой пандемии

Помощник президента России Андрей Фурсенко предупредил о неизбежности новой пандемии, которая может быть вызвана не вирусами, а другими микроорганизмами. Он призвал российских ученых продолжать исследования по разработке новых вакцин и препаратов.

«Коллеги, будет новая пандемия. Она будет однозначно. Мы не уйдем от нее. Будут ли это вирусы или грибы — бог его знает. Но она будет»,— сказал Андрей Фурсенко на сессии конгресса «Инновационная практика: наука плюс бизнес».

Андрей Фурсенко подчеркнул важность создания «заготовок» для будущих угроз, которые могут стать основой для разработки вакцин и препаратов в случае новой пандемии.