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СИЗОн открыт

Суд арестовал главу исполкома Актанышского района Татарстана со второго раза

Набережночелнинский городской суд избрал меру пресечения в виде ареста в отношении руководителя исполкома Актанышского района Татарстана Рустема Ильясова по обвинению по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, в 2024 году чиновник получил более 1 млн рублей от представителя фирмы за содействие в заключении подрядных договоров на объектах района и их своевременной оплате. 20 ноября главу района уже задерживали по подозрению в превышении должностных полномочий, но освободили под обязательство о явке.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Набережночелнинский городской суд отправил сегодня в СИЗО руководителя исполкома Актанышского района Республики Татарстан Рустема Ильясова по обвинению в получении взятки в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Татарстану. По версии следствия, в 2024 году чиновник получил более 1 млн руб. от представителя компании «Строймус». Подрядчик должен был установить витражи и дверные проемы в селе Муслюмово в магазине «Победа», который, по словам источника «Ъ Волга-Урал», фактически принадлежит Рустему Ильясову. Деньги были переданы в обмен на общее покровительство и содействие в заключении договоров между «Строймусом» и исполкомом. С представителями компании корреспонденту «Ъ Волга-Урал» связаться не удалось.

Согласно данным сервиса Rusprofile, ООО «Строймус» зарегистрировано в 2017 году, основным видом деятельности является оптовая торговля строительными материалами и изделиями. Генеральный директор — Расим Шириев, учредитель — Расуля Шириева. Выручка компании за 2023 год составила 91 млн руб., а чистая прибыль — 1,1 млн руб.

Суд удовлетворил ходатайство следователя по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц и 13 дней. По данной статье предусматривается наказание в виде штрафа, лишение права занимать определенные должности, максимальное наказание — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет и штраф в размере 70-кратной суммы взятки.

Ранее против Рустема Ильясова возбудили уголовное дело по ст. 286 (превышение должностных полномочий) и 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество). 20 ноября пресс-служба Следственного комитета по Татарстану сообщала, что глава района задержан по подозрению в хищении и превышении должностных полномочий. По версии следствия, в 2018–2021 годах, будучи заместителем руководителя исполкома Муслюмовского района, он организовал незаконный сбор денег с предпринимателей за размещение их торговых палаток на четырех праздниках «Сабантуй» в селе Муслюмово. Чиновник использовал подчиненных для сбора средств от бизнесменов, в результате чего, считает следствие, получил не менее 41 тыс. руб. В итоге суд освободил чиновника под обязательство явки.

Рустем Ильясов с 2016 года занимал должность руководителя исполкома Актанышского района. В тот период главой района являлся Фаил Камаев, в апреле 2024 года он как нынешний глава Тукаевского района был задержан по делу о взяточничестве в особо крупном размере и помещен в СИЗО. В 2018 году Рустем Ильясов стал первым заместителем главы исполкома Муслюмовского района, а на его должность в Актанышский район пришел Энгель Фаттахов, который также был задержан в мае этого года по обвинению по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и также содержится в СИЗО.

Год назад Альберт Суяргулов впервые выступил на пресс-конференции в качестве нового прокурора Татарстана. В своем выступлении он подчеркнул важность координации работы по борьбе с коррупцией и дал рекомендации для защиты элиты, уведомив их о необходимости воздерживаться от вмешательства в защиту своих подчиненных.

В течение года силовики задержали четырех бывших и действующих глав и руководителей исполкомов районов Татарстана: Фаила Камаева, Энгеля Фаттахова, Сергея Миронова и Рустема Ильясова.

На прошлой неделе прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов на пресс-конференции, посвященной результатам работы по противодействию коррупции в 2024 году, предупредил о том, что лица, которые еще не понесли ответственность за коррупционные преступления, должны быть осведомлены о серьезности ситуации.

«Все, кто еще не попал в наше поле зрения, должны четко понимать: если мы за кого-то вцепимся, то мало не покажется. Будьте добры, все меня услышьте в республике, кто до сих пор еще промышляет или задумывает заниматься коррупционными вопросами»,— заключил Альберт Суяргулов.

В Татарстане в 2024 году зафиксировано 972 коррупционных преступления, среди которых 435 фактов взяточничества: 173 случая получения взяток и 193 факта дачи взятки.

Влас Северин

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