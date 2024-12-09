Вице-мэр подождет дома

Первоуральский городской суд по ходатайству следователя смягчил меру пресечения заместителю главы Дегтярска Андрею Ильину, обвиняемому в превышении должностных полномочий, и отправил его под домашний арест. По данным «Ъ-Урал», он заключил сделку со следствие и дал показания на мэра Дегтярска Вадима Пильникова, который по обвинению в получении в двух взяток отправлен в СИЗО. По версии следствия, Андрей Ильин подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода, хотя они не были выполнены до конца, чем нанес округу ущерб в 30 млн руб. За попустительство он передал Вадиму Пильникову взятку – автомобиль Audi Q6. По данным «Ъ-Урал», Вадим Пильников признал вину. И.о. главы Дегтярска назначен Павел Екимовских.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первоуральский городской суд смягчил меру пресечения заместителю главы Дегтярска по ходатайству следователя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Первоуральский городской суд смягчил меру пресечения заместителю главы Дегтярска по ходатайству следователя

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Уголовному преследованию мэра Дегтярска Вадима Пильников и его заместителя Андрея Ильина предшествовали обыски в здании городской администрации. Как «Ъ-Урал» сообщил источник в правоохранительных органах, 27 ноября сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями изъяли документы в кабинете Андрея Ильина. По некоторым данным, обыски прошли по заявлению бывшего мэра Игоря Бусахина в связи со спором о водопроводе.

В этот же день Андрей Ильин был задержан. Первоуральский городской суд арестовал его по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

По данным источника «Ъ-Урал», утром 6 декабря правоохранители повторно провели обыски в здании администрации, в частности в кабинете мэра Дегтярска Вадима Пильникова. Градоначальника задержали и предъявили обвинение по двум эпизодам по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). 7 декабря суд арестовал его до 5 февраля.

В этот же день по ходатайству следователя суд смягчил меру пресечения в отношении Андрея Ильина и оправил его под домашний арест до 26 января, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

По данным «Ъ-Урал», это связано с тем, что Андрей Ильин пошел на сделку со следствием и дал показания на Вадима Пильникова.

В частности, якобы он признал, что передал Вадиму Пильникову взятку за попустительство.

По данным информационного агентства Ura.ru, Андрей Ильин обвиняется в том, что подписал акты о завершении ремонтных работ водопровода, хотя они не были выполнены до конца. Якобы своими действиями Ильин причинил ущерб Дегтярску на сумму не менее 30 млн руб. По данным информационного агентства, Вадим Пильников получил взятку машиной Audi Q6 2024 года выпуска, стоимость которой составляет 10 млн руб.

По данным «Ъ-Урал», Вадим Пильников признал вину в инкриминируемом преступлении. Его адвокат Ксения Грамотеева от комментариев отказалась, ссылаясь на то, что «позиция с доверителем не согласована».

Адвокат Андрея Ильина Павел Голубев также отказался от комментариев.

Вадиму Пильникову 49 лет, он родился в Свердловске, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище. После этого проходил службу в ВС РФ, в 2009 году в звании подполковника был уволен в запас. После работал директором УК «Темп», начальником отдела корпоративного управления ОАО «Корпорация "Росхимзащита"», заместителем директора ООО «Георесурс», совмещая с деятельностью советника генерального директора ООО «ТрансРапид». Имеет ученую степень, является кандидатом экономических наук. Был избран главой городского округа Дегтярск в сентябре 2018 года. Женат, имеет троих детей. Население города Дегтярска составляет более 15 тыс. человек.

По данным «Ъ-Урал», и.о. главы Дегтярска назначен Павел Екимовских. Он является замглавы Дегтярска.

В конце марта начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков на заседании регионального законодательного собрания рассказал, что в отношении одного из уральских мэров будет возбуждено уголовное дело по фактам коррупции. Имя возможного фигуранта он не уточнил.

Спустя полгода, в сентябре, был арестован мэр Артемовского Константин Трофимов по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и по ч.4 ст. 290 УК РФ (получение взятки главой органа местного самоуправления). По версии следствия, мэр получал взятки от руководителей местных муниципальных унитарных предприятий (МУП). По данным «Ъ-Урал», в деле фигурируют МУП «Павлик Морозов» (загородный оздоровительный комплекс) и МУП «Наш дом Артемовский» (управляющая компания). Константин Трофимов вину не признал, сказав, что его оговаривают.

Постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Константина Трофимова был подписано лично и. о. руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Константином Мирошниченко.

Мария Шараева