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обновлено 13:20

Мэра свердловского Дегтярска Вадима Пильникова отправили в СИЗО до 5 февраля

Первоуральский городской суд избрал меру пресечения в отношении мэра Дегтярска (Свердловская область) Вадима Пильникова в виде заключения под стражу до 5 февраля, сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Он обвиняется в двух эпизодах по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О задержании Вадима Пильникова сообщили 5 декабря, утром 6 декабря в его кабинете прошли обыски. По данным «Ъ-Урал», мэр признал вину в икриминируемм преступлении, руководителем и.о. главы городской администрации назначен Павел Екимовских.

Ранее в администрации Дегтярска провели обыски сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями. По данным «Ъ-Урал», документы изъяли у вице-мэра по ЖКХ Андрея Ильина. Следом его арестовали по обвинению в п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Анна Капустина

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