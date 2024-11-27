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В администрации Дегтярска силовики провели обыски

В администрации Дегтярска (Свердловская область) сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями провели обыски. Как «Ъ-Урал» сообщил источник в правоохранительных органах, силовики изъяли документы у заместителя мэра по ЖКХ Андрея Ильина, сейчас с ним проводятся следственные действия.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Урал», следственные действия не относятся к мэру Дегтярска Вадиму Пильникову. По некоторым данным, обыски прошли по заявлению бывшего мэра Игоря Бусахина в связи со спором о коммунальной трубе.

В мэрии «Ъ-Урал» ответили, что «не в курсе происходящего».

Мария Шараева, Василий Алексеев

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