В кабинете главы Дегтярска Вадима Пильникова прошли обыски

Утром 6 декабря сотрудники полиции вновь провели обыски в администрации Дегтярска, в частности в кабинете мэра Вадима Пильникова. Как сообщил источник «Ъ-Урал» в правоохранительных органах, накануне градоначальник был задержан по ч.6 ст.290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О задержании мэра стало известно вечером 5 декабря, сейчас он находится в ИВС. По данным «Ъ-Урал», вину в инкриминируемом преступлении он признал. Источник «Ъ-Урал» отметил, что и.о. главы городской администрации назначен Павел Екимовских.

Напомним, на прошлой неделе в администрации Дегтярска сотрудники полиции из отдела по борьбе с экономическими преступлениями проводили обыски. Как сообщал источник «Ъ-Урал», силовики тогда изъяли документы у заместителя мэра по ЖКХ Андрея Ильина. Впоследствии он был арестован по п. «е» ч.3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Согласно данным на официальном сайте администрации Дегтярска, Вадиму Пильникову 49 лет, он родился в Свердловске, окончил Ярославское высшее военное финансовое училище. После этого проходил службу в ВС РФ, в 2009 году в звании подполковника был уволен в запас. Был избран главой городского округа Дегтярск в сентябре 2018 года. Вадим Пильников женат, имеет троих детей.

Мария Шараева, Василий Алексеев